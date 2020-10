Udinese, Okaka: "Lavoro incredibile sul mercato. Il livello della squadra si è alzato"

Ospite di UdineseTv nel corso della trasmissione 'Udinese Tonight', Stefano Okaka ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della formazione di Luca Gotti: "La vittoria col Parma ci voleva. È stata una bella partita e una grande vittoria che ci fa guardare avanti nel campionato.

A prescindere da tutto, dalle critiche che ci possono stare e sono sempre costruttive, io so benissimo cosa ho fatto qua a Udine. La squadra è migliorata, io sono migliorato, il Club ha fatto un lavoro incredibile con il mercato. I commenti non mi hanno dato fastidio, nel calcio si fa presto a dimenticare. Dopo la partita di ieri i commenti sono positivi, poi perdi una partita e sei scarso. Io penso che dobbiamo essere positivi e fare il meglio possibile per aiutare il Club. Ora si vedono dei miglioramenti, abbiamo dato il tutto per tutto.

Mi dispiace per le critiche di una certa parte di stampa. Non penso di meritarmi quello che scrivono perché ho dimostrato molto sul campo.

L’arrivo dei nuovi compagni è bellissimo! Già in allenamento si inizia a vedere come si è alzato il livello. Entrare in spogliatoio con giocatori che hanno giocato al Barcellona, alla Juventus o come Rodrigo e Musso in Nazionale, diventa più divertente e ti gasa. Inizi a pensare al futuro, a dove possiamo arrivare. Giorno dopo giorno possiamo migliorare e a fine anno tireremo le somme".