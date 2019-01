Udinese, Okaka: "Oggi abbastanza bene per quello che potevo"

Fonte: Udineseblog.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka ha commentato il ko contro il Parma ai microfoni di Udinews: "Oggi abbastanza bene per quello che potevo fare dopo sette mesi che non giocavo, fare gol e provare qualche giocata è stato importante. Noi oggi abbiamo giocato bene, loro giocano in ripartenza, abbiamo preso un gol da polli adesso testa alla prossima gara. Il mio ritorno al calcio è stato bello, importante rientrare e dare subito un segnale per me stesso perchè ho sempre saputo quello che posso dare. Cercheremo di vincere più partite possibili, è questo l'obiettivo. La Samp? a quello stadio e a quella città porterò sempre rispetto, adesso sono un giocatore dell'Udinese quindi andremo li per vincere, voglio vincere con qualsiasi avversario perchè sono un competitivo. Adesso rientreranno altri giocatori, l'importante è vincere".