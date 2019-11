Udinese, Okaka: "Prendiamo questo punto e andiamo avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Udinese TV, l'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka commenta così il pareggio ottenuto con la SPAL: "Il calcio è strano. Per tutta la partita ci provi e vai vicino a vincerla e alla fine arriva un rigore che rischia di fartela perdere, poi per fortuna c'è San Musso che ci ha salvato. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti perché se avessimo vinto saremmo addirittura ottavi e penso che la strada sia quella giusta. A Juan abbiamo fatto un bell'applauso perché si è comunque sempre dimostrato un grandissimo portiere, spesso decisivo per vincere o pareggiare le partite: siamo contenti di averlo in squadra con noi".

Ora arriva la sosta, è il momento giusto? "La pausa secondo me arriva nel momento migliore perché nelle ultime due settimane sono successe tante cose e credo che la sosta possa dare riposo e lucidità a tutti. Poi ovviamente vedremo quello che decide la società, noi dobbiamo solo lottare e cercare di strappare altri punti perché stiamo comunque facendo molto bene. Peccato solo per il cartellino, non penso che il fallo fosse da ammonizione ma questo è il calcio. Cercherò comunque di stare vicino alla squadra anche a Genova e ce la metterò tutta per caricare la squadra".