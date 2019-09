© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di presentazione in casa Udinese, con Stefano Okaka che ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Nello spogliatoio ci sono uomini e carattere. Lo si vede anche negli allenamenti. Si respira un clima diverso in questa stagione".

Perché ha scelto Udine?

"A 30 anni volevo ripartire da un posto dove mi sarei dovuto trovare bene. Qui mi sono sentito a casa dall’inizio. A Udine sono stato accolto bene ed è stato amore a prima vista. Ho incontrato il Direttore ho detto che sarei dovuto tornare. Marino è il vero fuoriclasse".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Cerco di aiutare tutti e di fare il mio. Ho girato molto. Sema mi ha chiesto come fosse Udine e gli ho detto di andare in Friuli per rilanciarsi. E quando ci siamo visti qui mi ha detto che avevo ragione".

Pensa anche alla maglia azzurra?

"Alla Nazionale ci penso. Ma arriverà se faró bene qui con l’Udinese e se starò al top fisicamente. Mi sento bene e per scendere in campo non ci metteró tanto tempo".

Qualcuno ha parlato di incomprensioni con Tudor alla fine della scorsa stagione.

"Smentisco litigi con l'allenatore di fine anno".