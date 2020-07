Udinese, Okaka: "Qui per fare punti, non vogliamo tornare a casa a mani vuote"

Nel prepartita di Roma-Udinese, Sky ha intervistato il centravanti bianconero Stefano Okaka.

Grande occasione per voi per fare un balzo in classifica, avete le caratteristiche per espugnare l'Olimpico stasera?

"In questo campionato può succedere di tutto. Noi stiamo raccogliendo poco ma stiamo producendo un bel calcio nelle ultime partite. Ora dobbiamo cercare di essere compatti e di conquistare qualche punto, veniamo qua per giocarcela e per cercare di non tornare a casa a mani vuote".

Cosa manca in fase offensiva all'Udinese?

"Ci sono momenti in cui si riesce a realizzare di più e altri di meno. Noi stiamo creando i presupposti per finire alla grande questa stagione, poi è normale che le prestazioni della squadra dipendano tanto dagli attaccanti ma noi cerchiamo di metterci sempre a disposizione e prima o poi riusciremo a realizzare le nostre occasioni".