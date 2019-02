Udinese, Okaka: "Se non gioco mi arrabbio, chiedete al Watford"

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito uno stralcio: "In Premier devi andare oltre il tuo limite. Fai fatica, giochi sempre, ritmo altissimo. Io sono felice di averci giocato e segnato, ma l’Italia è casa mia. Si mangia bene, ritrovo l’amato tiramisù. Volevo tornare. Pereyra al Watford mi ha parlato bene di Udine, il direttore Pradè mi vuole bene, è stato importante lui, come mio fratello Carlo. Mi ha spronato, vuole i gol salvezza. Per ora sono contento, uso la fisicità, vado in giro per il campo, do intensità. Ora qui si soffre bisogna stringere i denti. Perché via da Watford? Non vorrei più parlare di Watford. Comunque le dico: gioco col Liverpool e segno un gol importante. La settimana successiva non gioco. Basta così. E se non gioco mi arrabbio, il giorno in cui smetterò di arrabbiarmi, smetterò".