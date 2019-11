Udinese, Okaka: "Speriamo che Gotti resti. Dispiace saltare la Samp"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dalla conferma di Gotti: "Abbiamo avuto il cambio di allenatore e mister Gotti si è messo a disposizione con grande umiltà ed energia. Abbiamo fatto bene nelle ultime due e adesso prepariamo al meglio il prosieguo della stagione".

Sperate che Gotti possa restare per tutta la stagione?

"La speranza c'è, abbiamo visto che dopo la gara contro il Genoa cos'è successo dopo tutti i gol".

Quanto le dispiace essere squalificato per la gara contro la Samp?

"Dispiace anche perché tornare a Genova per me è sempre bello. A Marassi ho fatto bene con la Samp e gol in Nazionale. Faccio l'in bocca al lupo a Ranieri e spero che si tolga grandi soddisfazioni alla Sampdoria".

Tornando a Gotti. Che rapporto ha con la squadra?

"È una persona molto intelligente che ama questo sport. Entrare come primo allenatore può non essere semplice, non so cosa farà ma gli auguro il meglio e spero ci possa aiutare a prescindere dal ruolo che avrà".

Quanto è complicata la corsa per la salvezza?

"È difficile perché tutte le squadre possono vincere contro tutti. Possono uscire risultati clamorosi come quello del Parma con la Roma. Il Milan poi ha una posizione difficile di classifica".