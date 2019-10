Udinese, Pozzo: "Prossime tre sfide dure ma possiamo fare bene"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Dopo l'amichevole col Venezia Gianpaolo Pozzo, patron dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club bianconero: "Si è trattato di un buon allenamento. Il Venezia si è allenato bene e da quello che posso vedere è anche un'ottima squadra per essere in Serie B. Diciamo che la nostra è una rosa ancora relativamente nuova, che deve trovare la giusta amalgama e i giusti movimenti, soprattutto quelli d'attacco che vanno ancora oliati bene per produrre di più. Io ho fiducia nei miei giocatori, so che individualmente hanno qualità importanti e hanno un curriculum che lo dimostra ampiamente. Ora dobbiamo lavorare bene ed avere fiducia, siamo appena all'inizio e possiamo ancora fare un buon campionato. Le prossime sfide saranno contro tre buone squadre come Atalanta, Torino e Roma ma sappiamo che prima o poi dobbiamo affrontarle tutte e sono convinto che a volte facciamo partite migliori contro le squadre meno abbordabili piuttosto che contro quelle più morbide".