Arrivano le parole del direttore tecnico dell'Udinese, Daniele Pradè, dopo il pareggio dei bianconeri contro il Milan a San Siro, soprattutto in merito alle condizioni fisiche di Valon Behrami: "Il primo pensiero mio e di tutta la squadra va a Behrami, che ha fatto una grandissima gara. Ha tenuto in piedi la partita da solo, merita il nostro più grande in bocca al lupo per un infortunio alla caviglia che sembra essere serio".