Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa Pereyra, Fonseca conferma l’undici

Caccia alla prima vittoria: l’Udinese (che insegue anche il primo gol) torna in campo dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia alla seconda gara di campionato. I giallorossi vengono invece dal 2-2, anche in questo caso tra le mura amiche. Alla Dacia Arena, è sfida per i primi tre punti di questa stagione: ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Roma.

Luca Gotti sorprende e manca subito in campo il Tucumano Roberto Pereyra. L’argentino giocherà a centrocampo con Arslan e De Paul. Preferito Ouwejan a sinistra, in attacco confermata la coppia Lasagna-Okaka.

Paulo Fonseca sceglie la continuità e manda in campo la stessa formazione vista contro la Vecchia Signora. Linea a tre con Mancini, Ibanez e Kumbulla; in attacco Dzeko, supportato da Pedro e Mkhitaryan. Coppia Pellegrini-Veretout in mediana.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Pereyra, Arslan, De Paul, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santos, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.