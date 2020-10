Udinese, Samir: "100 presenze? Non mi accontento, voglio farne ancora altrettante"

Il difensore dell’Udinese Samir ha commentato così a Udinese Tv il ko subito contro la Roma: “Il mister questa settimana ci ha detto che contro lo Spezia ci è mancato l’atteggiamento giusto, stavolta abbiamo messo voglia di vincere. Dobbiamo migliorare nei dettagli, giocavamo contro una squadra molto forte. Adesso in questa pausa lavoreremo, ci riposeremo e rialzeremo la testa per le prossime partite. Pereyra? È un giocatore di grande qualità, l’ho conosciuto quando sono arrivato qui, ci darà una mano fino alla fine. Centesima presenza in Serie A? È un traguardo importante, speravo di festeggiare con una vittoria. Non posso accontentarmi però di quanto fatto fino ad ora, devo continuare a lavorare per fare altre cento partite”.