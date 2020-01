Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Djuricic titolare, c'è Lasagna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida di grande interesse a Udine, dove la squadra di casa affronterà il Sassuolo nell'ultimo lunch-match del girone d'andata. I neroverdi non vincono da sei giornate, mentre i bianconeri friulani sono reduci da due successi consecutivi, che hanno portato al sorpasso in classifica sui rivali di giornata.

Lasagna dal 1', Sassuolo rimaneggiato - Rodrigo Becao e Kevin Lasagna sono le uniche novità rispetto alla vittoria di Lecce. Il difensore brasiliano prende il posto di De Maio e va a comporre il pacchetto arretrato insieme a Troost-Ekong e Nuytinck. Per il resto, come da attese, Luca Gotti non cambia nulla: davanti giocano Okaka e Lasagna, preferito a Nestorovski. Tante assenze per Roberto De Zerbi, che deve rinunciare a Duncan, Tripaldelli e Marlon, oltre ai lungodegenti Chiriches e Defrel e agli squalificati Berardi e Locatelli. Insieme a Obiang c'è Magnanelli, mentre alle spalle di Caputo spazio al trio formato da Djuricic, Traoré e Boga.

Le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo.