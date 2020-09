Udinese, Troost-Ekong al Watford è in standby: da capire le condizioni di Nuytinck

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di William Troost-Ekong al Watford, con il calciatore che ha già trovato un accordo con il club inglese per un contratto quinquennale. Tuttavia, al momento, la trattativa è in stand-by. Come spiega Tuttoudinese.it, ad aver stoppato tutto è stato l’infortunio di Bram Nuytinck: il club friulano prima di dare il via libera alla cessione del nigeriano vuole capire quali siano le reali condizioni fisiche del difensore olandese.