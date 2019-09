© foto di Federico Gaetano

Hellas Verona-Udinese non sarà solo una sfida fra due squadre a caccia di punti buoni per muovere la classifica. La gara del Bentegodi vedrà di fronte Ivan Juric e Igor Tudor, tecnici croati legati da una forte amicizia: "Sarà una bella battaglia, Juric è un amico e siamo cresciuti insieme. Sarà un derby di Spalato fra due amici. Ci conosciamo, la prepareremo al meglio, ma in campo vanno i giocatori. Loro sono una squadra battagliera, che fa un calcio a uomo, alla Gasperini. E noi dovremo essere pronti per quello, con intelligenza. Hanno ritmo e un calcio chiaro, vedremo però come sarà la situazione visto che abbiamo giocato solo 3 giorni prima".