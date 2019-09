Udinese, Tudor: "De Paul era un po' nervoso, ma sarà fondamentale"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Radio Rai il match perso in casa dell’Inter: “I cartellini rossi fanno parte del gioco, bisogna imparare dagli errori e non ripeterli. De Paul era un po’ nervoso, ma è un giocatore fondamentale per noi e lo sarà anche quest’anno. Sicuramente ci è rimasto male, lo abbiamo un po’ tirato su. Siamo sulla strada giusta. Volevamo tenere aperta la partita e colpire negli ultimi dieci minuti, ma non siamo riusciti. La sconfitta col Parma è stata pazzesca, non lo meritavamo. Ora abbiamo tre partite importanti la prossima settimana e dobbiamo fare bene”.