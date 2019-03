Udinese, Tudor: "L'anno scorso era più difficile. Parto senza 11 giocatori"

Salvare l'Udinese, atto secondo. Dopo averlo fatto l'anno scorso, Igor Tudor si appresta a provarci ancora, nonostante le difficoltà insite nell'incarico affidatogli dal club friulano. Senza stravolgere l'operato di Nicola, almeno per ora: "Praticamente siamo senza undici giocatori che arrivano giovedì e poi dovremo giocare subito sabato, martedì e sabato. Questa è la cosa che mi preoccupa di più: devi dare qualcosa di tuo e farlo in un solo allenamento, perché in pratica avrò un solo allenamento, è una bella missione e mi chiedo come fare. Sono tre partite molto importanti, inoltre: mi baserò su questo per prendere decisioni".

Arriva in un momento simile a quello dell'anno scorso, con poco tempo. Cosa ha fatto allora?

"Secondo me era un momento un po' più difficile. Mancava poco e la squadra veniva da 10-11 sconfitte. C'era una situazione difficilissima a livello mentale, si lavorava su quello, poi abbiamo anche cambiato assetto tattico. Ora c'è più tempo, però comunque non cambia. Io mi metto full gas dal primo giorno, come ho fatto allora farò oggi".