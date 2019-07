© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, dopo il k.o. in amichevole contro il Ravenna ha rilasciato alcune dichiarazioni riportare da Tuttoudinese.it: Stiamo provando il nuovo modulo da un paio di settimane, oggi ho voluto dare a tutti un tempo per accumulare il lavoro fatto questa settimana, abbiamo fatte cose buone o meno, non dimentichiamoci che c'erano anche tanti Primavera. Anche nella prossima daremo un tempo a ciascuno, poi col Borussia stringeremo un po', peccato ovviamente aver perso, ma è importante aver applicato certi concetti in campo":