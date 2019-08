Udinese, Tudor: "Sento parlare di Europa, sono tutte pazzie"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, è intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Sudtirol. Si parla di riscatto in casa bianconera, ecco qual è la risposta del tecnico: "Come sarà la stagione lo vedremo. Ci sono le speranze, ma anche la realtà. Nel calcio si parla tutti i giorni, è facile dire come sarà la stagione. Ma bisognerà vedere anche i fatti. Noi vogliamo fare bene, sono sicuro che la squadra potrà fare bene. Sento parlare di Europa, ma sono tutte pazzie. Ogni allenatore vuole fare bene, tutti i tifosi vogliono vedere la squadra in alto, è giusto così. Ma ci vuole una società realista, nessuno poi toglie questo desiderio di essere protagonisti".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale