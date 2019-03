© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ventimila euro di multa. Così la UEFA ha sanzionato Cristiano Ronaldo per la sua esultanza al termine del match contro l'Atletico Madrid martedì scorso all'Allianz Stadium. Niente squalifica quindi per l'attaccante della Juventus che potrà prendere parte alla doppia sfida con l'Ajax. Si tratta dello stesso trattamento che fu riservato a Diego Pablo Simeone dopo la gara d'andata al Wanda Metropolitano. In basso la foto del comunicato dell'UEFA.