UFFICIALE: Ali Adnan in prestito ai Vancouver Whitecaps

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso i propri canali ufficiali, i Vancouver Whitecaps hanno annunciato l'arrivo in prestito fino alla fine della stagione del laterale Ali Adnan. Il giocatore iracheno, 25 anni, era in prestito all'Atalanta dall'Udinese e tornerà in Friuli il 1 luglio. Arriverà in Canada in settimana.