Il Manchester United rende noto di aver trovato l'accordo con l'Atalanta per l'acquisto di Amad Diallo Traoré. 18 anni, ala destra, si trasferirà in Inghilterra a gennaio una volta superate le visite mediche e ottenuto il permesso di lavoro. L'affare, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si è chiuso per un costo di 25 milioni di parte fissa più 15 milioni di bonus più il 15% sulla futura rivendita. Al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale da 1,5 milioni a salire. Operazione condotta da Base Soccer di Frank Trimboli e Paolo Busardò.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020