© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta B.C. comunica l’acquisizione dal Nizza del calciatore Adrien Tameze con trasferimento temporaneo e diritto di opzione.

Nato il 4 febbraio 1994 a Lilla, è cresciuto in club come LOSC Lille e Nancy-Lorraine con cui ha debuttato in Coppa di Francia poco prima di compiere diciannove anni. Poi due stagioni al Valencienne e dal 2017 al Nizza con cui ha maturato un’esperienza importante: 85 partite con 2 gol, comprese sei presenze in UEFA Europa League. Centrocampista centrale forte fisicamente e di grande temperamento, ha giocato con le nazionali giovanili francesi dall’U16 all’U18, disputando da protagonista con l’U17 anche gli Europei e i Mondiali di categoria. In possesso di doppio passaporto, nell’agosto 2018 è stato convocato nella nazionale camerunese per uno stage.

Benvenuto Adrien!