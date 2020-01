© foto di Andrea Rosito

Come preannunciato ai nostri microfoni dal diesse del Crotone, Giuseppe Ursino, Luca Vido (22) ha terminato anzitempo la sua esperienza in Calabria per fare ritorno all'Atalanta. Tredici presenze e nessun goal il suo bilancio con i pitagorici.

Ora Vido è destinato nuovamente ad andare in prestito in serie B, con il Pisa dato in forte vantaggio fra le pretendenti. In cadetteria Vido, cresciuto nel Milan ed ex nazionale under 21, ha finora indossato le maglie di Cittadella, Perugia e Crotone, assommando 74 presenze e 16 goal complessivi.