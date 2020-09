ufficiale Babacar lascia l'Italia e vola all'Alanyaspor. Prestito con diritto di riscatto

Proseguirà in Turchia la carriera di Khouma Babacar. L'attaccante senegalese, in prestito al Lecce nell'ultima stagione, lascia il Sassuolo e si trasferisce con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto all'Alanyaspor, club che parteciperà ai preliminari di Europa League. Il calciatore classe '93 ha già superato le visite mediche e presto verrà ufficializzata l'operazione.

Per Babacar, come testimonia l'immagine, maglia numero 10 per la sua nuova avventura in Turchia.