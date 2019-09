UFFICIALE: Bruno Peres scende in B: prestito di 2 mesi allo Sport Recife

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Peres giocherà fino a fine novembre con lo Sport Recife, in Serie B brasiliana. Il terzino destro ex Torino, girato in prestito per 18 mesi dalla Roma al San Paolo (scadenza 31 dicembre 2019), non vede il campo da marzo e ha accettato di scendere di categoria per trovare un po' di continuità e stimoli.