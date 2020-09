ufficiale Cagliari, presi i fratelli Tramoni dall'Ajaccio a titolo definitivo

vedi letture

Doppio colpo in prospettiva per il Cagliari che ha preso dall'Ajaccio i fratelli Tramoni, classe 2000 e 2003. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Mattéo e Lisandru Tramoni: fratelli, rispettivamente classe 2000 e 2003, arrivano dall’AC Ajaccio.

MATTÉO, ESTERNO OFFENSIVO

Il più grande della coppia corsa che sbarca in rossoblù è un esterno d'attacco, impiegato sin qui prevalentemente sull'out mancino con la prerogativa di rientrare e cercare la giocata col destro. In carriera ha all'attivo già 65 presenze in prima squadra, con un bottino totale di 6 gol. Per lui anche la maglia delle Nazionali francesi giovanili Under 19 e Under 18. Ha firmato un contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2025.

LISANDRU, VOGLIA DI ESPLODERE

Predilige partire da destra, sempre dalla zona offensiva, il più giovane Lisandru: anche lui talento del calcio transalpino, ha già esordito in Ligue 2 e fa parte in pianta stabile delle rappresentative dei "Galletti". Sono 5 i gol in 18 presenze tra Under 16 e Under 17. Si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023 e andrà ora rinforzare la Primavera guidata da Alessandro Agostini.

Per i fratelli Tramoni inizia una nuova avventura, in un'isola diversa ma molto vicina a quella che li ha visti nascere e muovere i primi passi.

Bienvenues en Sardaigne, Mattèo e Lisandru!".