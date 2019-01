UFFICIALE: Fiorentina, ecco Rasmussen. Resta a Empoli, va anche Diks

© foto di Federico Gaetano

Affare fatto e ufficiale sull'asse Fiorentina-Empoli. Il club azzurro ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con i viola per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Jacob Rasmussen. Contestualmente il calciatore resterà, a titolo temporaneo, in azzurro fino al 30 giugno 2019. Dalla Fiorentina arriva Kevin Diks, in prestito fino al 30 giugno 2020.

