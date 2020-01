UFFICIALE: Genoa, Omeonga torna all'Hibernian. "Benvenuto a casa Steph"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come è noto, Stephane Omeonga (23) ha rifiutato di andare a Cosenza quando il suo trasferimento era ormai imminente. Per il centrocampista belga di origini congolesi, rientrante dal prestito al Cercle Bruges, scegliere il suo futuro non è stato difficile vista l'opzione di un ritorno all'Hibernian, squadra scozzese dove ha militato lo scorso anno.

Quindi il Genoa ha preferito dirottarlo oltre manica, con il giocatore che ha già posato con la sua "nuova" maglia. "Sono davvero felice di essere tornato all'Hibernian. Sembra di essere a casa - le sue parole al sito ufficiale - Quando me ne sono andato mi è sembrato di lasciare delle cose in sospeso, e l'ho detto in quel momento. Non appena ho sentito che c'era una possibilità per me di tornare, ho colto al volo l'occasione. È un club speciale. Mi sono tenuto in contatto con lo staff, i giocatori e ho seguito le partite. Dal mio ultimo match qui, sembra che non sia passato un giorno senza che ricevessi un bel messaggio da un tifoso dell'Hibernian sui social media e questo ti rimane. Significa molto".