Arrivato a Genova ormai da qualche giorno, Andras Schafer (19) si è finalmente legato ai colori rossoblù. L'esterno ungherese ha iniziato la stagione come titolare al MTK Budapest, e si trasferisce in Liguria a titolo definitivo.

Si tratta del quinto acquisto del Genoa in questa sessione dopo Jandrei, Pezzella, Sturaro e Sanabria, ma ne verranno ufficializzati altri nelle prossime ore.