ufficiale Hellas Verona, dal Sassuolo arriva Magnani in prestito

Giangiacomo Magnani è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il difensore arriva in prestito dal Sassuolo con obbligo di riscatto con determinate condizioni. Di seguito il comunicato ufficiale del club gialloblù:

Verona- Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da U.S. Sassuolo Calcio, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Giangiacomo Magnani.

Giangiacomo Magnani, centrale difensivo classe 1995, ha già collezionato 29 presenze in Serie A, segnando la sua prima e sinora unica rete il 24 giugno scorso nel 3-3 dei neroverdi contro l’Inter. Prima delle esperienze nel massimo campionato con Brescia e Sassuolo, ha giocato con il Perugia in serie B, con il Siracusa e il Lumezzane in Serie C, categoria in cui si è formato fra il 2015 e il 2018 con 50 presenze - impreziosite da 2 marcature - fra campionato e Coppa, e - ancor prima - con la Virtus Verona in Serie D.

Hellas Verona FC dà il benvenuto a Giangiacomo Magnani e gli augura le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù.