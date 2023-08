ufficiale Hellas Verona, preso il tedesco Serdar dall'Hertha Berlino

Si muove il mercato dell'Hellas Verona, che ha tesserato il classe 1997 Suat Serdar per il proprio centrocampo: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – da Herta BSC le prestazioni sportive del centrocampista Suat Serdar. Nato l’11 Aprile 1997 a Bingen, in Germania, Serdar inizia la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Mainz 05 nel 2008.

Fa il suo esordio da calciatore professionista nella stagione 2015/2016 nella terza divisione tedesca, in un match tra Mainz 05 II e Stoccarda II, terminato 1-1. Tre giorni dopo esordisce in Bundesliga con la Prima squadra del Mainz 05 in una vittoria per 3-1 sull’Hoffenheim. Dopo tre stagioni al Mainz 05 in cui Serdar colleziona 54 presenze e 3 gol tra Bundesliga, DFB Pokal ed Europa League, il centrocampista passa allo Schalke 04, squadra nella quale gioca per tre stagioni, fino all’annata 2020-21. Con la squadra di Gelsenkirchen totalizza 83 presenze tra Bundesliga, DFB Pokal e Champions League, realizzando anche 11 gol.

Nella passata stagione Serdar si trasferisce all’Herta BSC, concludendo l’annata con 34 presenze in stagione, segnando 3 reti. Il centrocampista conta anche 39 presenze e 6 gol con le Nazionali giovanili tedesche, dall’Under 16 all’Under 21, oltre a 4 presenze con la Nazionale maggiore della Germania, con la quale ha esordito il 9 Ottobre 2019 in un’amichevole contro l’Argentina. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Suat Serdar, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".