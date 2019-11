Di padre in figlio, il cognome Maldini continua a legarsi in modo indissolubile al Milan. Daniel, attaccante della Primavera rossonera e figlio di Paolo, ha rinnovato fino al 30 giugno 2024. L'annuncio ufficiale è stato dato dal club sui propri canali ufficiali: nella foto postata, il giovane è con il padre, Gazidis e Massara.

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.

Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei

— ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) 12 novembre 2019