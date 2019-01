UFFICIALE: il Parma tessera Juraj Kucka

Arrivato in Emilia nella giornata di ieri, Juraj Kucka (31) ha formalizzato il suo rapporto con il Parma. Il centrocampista slovacco è ufficialmente un calciatore gialloblù in seguito al deposito in Lega del contratto di acquisto a titolo definitivo.

Dopo diciotto mesi ai turchi del Trabzonspor, Kucka ritrova così la serie A italiana, nella quale ha già messo insieme 181 presenze con le maglie di Genoa e Milan.