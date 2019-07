UFFICIALE: Inter, l'Albacete ha riscattato Rey Manaj dal prestito

© foto di Federico De Luca

Rey Manaj, attaccante albanese di 22 anni, è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Albacete, società spagnola di seconda serie in cui aveva già militato in prestito nella passata stagione. Il club iberico ha infatti reso noto il suo riscatto a titolo definitivo dall'Inter, per una spesa stimata intorno ai 2,5 milioni di euro. Per il classe '97 contratto della durata di cinque anni. Di seguito ecco dunque il tweet con cui è stata ufficializzata la buona conclusione dell'operazione.