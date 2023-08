ufficiale Juventus, altro prestito in Portogallo per Correia. L'esterno va al Gil Vicente

vedi letture

Nuovo addio alla Juventus, e ancora un'esperienza in Portogallo, per Felix Correia. Come previsto l'attaccante classe 2001 si trasferisce in prestito stagionale al Gil Vicente, di seguito il comunicato dei bianconeri che ufficializza la buona conclusione dell'affare:

"Felix Correia saluta nuovamente i nostri colori. È ufficiale, infatti, la sua cessione temporanea annuale in Portogallo, al Gil Vicente, in Primeira Liga. Arrivato in bianconero dall’Olanda nel 2020, oltre alle trenta presenze e alle otto reti con la maglia della Next Gen - ai tempi Under 23 - Felix ha all'attivo anche una presenza in Serie A nella stagione 2020/2021 con la Prima Squadra. Era il 2 maggio 2021 e la Juventus superava 1-2 in trasferta l'Udinese. Poi, nell'estate del 2021 la sua carriera lo porta a giocare in prestito al Parma, in Serie B, dove in una stagione gioca 21 partite.

Nell'ultima annata disputata, invece, nel gennaio 2023 approda in Portogallo, allo Sport Club Maritimo, sempre con la formula del prestito. Correia mette subito in mostra le sue qualità e riesce a ritagliarsi un ruolo importante all'interno del gruppo, arrivando a disputare tredici delle diciassette partite in programma - quasi tutte da titolare - e prendendo parte anche a due match della coppa nazionale. Numeri arricchiti anche da due reti e tre assist. Ora una nuova sfida, sempre in Portogallo, sempre nella massima serie e sempre in prestito. Boa sorte, Felix!".