ufficiale Juventus, Claudio Chiellini torna in bianconero. Sarà l'Head of Next Gen Area

Claudio Chiellini torna alla Juventus, dove occuperà il ruolo di Head of Next Gen Area. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: "Claudio Chiellini, a partire dal 1° luglio 2023, sarà l’Head of Next Gen Area. Un ritorno a casa, per lui, dopo il percorso in bianconero iniziato nel 2014 e concluso nel giugno 2021 per vivere l’esperienza da direttore sportivo del Pisa, in Serie B.

Due le stagioni con il club toscano: nella prima, terzo posto in B, con il sogno promozione tramontato all’ultimo passo, nella finale Playoff contro il Monza, promosso in A dopo i tempi supplementari al termine di un doppio confronto di altissimo livello; nella seconda, quella appena conclusa, invece, undicesimo posto in classifica, a due punti dalla zona Playoff".