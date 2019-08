© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Anghelè è un attaccante nato nel 2005 che ha militato per sette anni nel vivaio della Sampdoria. Il suo futuro è alla Juventus: infatti il club bianconero lo ha prelevato a titolo definitivo dai doriani che perdono così uno dei migliori prospetti del vivaio locale.

Una volta compiuto il quattordicesimo anno di età, è quindi possibile per Lorenzo cambiare regione e spostarsi in Piemonte per militare nella Juventus under 15.