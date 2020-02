© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso è ufficiale, anche in Inghilterra il calciomercato chiuderà il 1° settembre. I club i Premier League hanno votato, dopo i precedenti incontri, per allinearsi con gli altri mercati europei. La chiusura della sessione estiva di mercato in Inghilterra è fissato quindi per il 1° settembre alle 17.00 (ora locale).