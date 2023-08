ufficiale Lecce, il portiere Bleve ceduto in prestito alla Carrarese

Nuova avventura per il portiere Marco Bleve che lascia il Lecce per trasferirsi in prestito alla Carrarese. Questo il comunicato del club salentino:

"L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve alla Carrarese Calcio".