E' ufficiale il prolungamento di contratto del giovane difensore Matteo Gabbia col Milan. A comunicarlo è lo stesso club rossonero attraverso un comunicato: "AC Milan è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2024. Matteo, cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, continua la sua storia con la maglia rossonera!".



We’re delighted to announce that youth graduate Matteo Gabbia extends his contract with us until 30 June 2024! ✍🏻🔴⚫

