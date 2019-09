© foto di Federico De Luca

Rinforzo in extremis per la Primavera di Roberto Baronio. Acquisito a titolo definitivo l'attaccante Samuele Vianni (18) dalla Virtus Entella, come anticipatovi nelle scorse ore. Vianni ha già esordito in prima squadra, sia in serie C che nella coppa di categoria, con tanto di doppietta ai danni della Carrarese.

Per la formazione under 16 azzurra arriva temporaneamente l'esterno offensivo Domenico Di Dona (15), cresciuto nella S.S.C. Capua, e prelevato lo scorso anno dal Chievo.