ufficiale Piacenza, dal Torino arriva in prestito il giovane Samuele Vianni

Nuovo rinforzo per il Piacenza, che nelle scorse ore ha annunciato l'acquisto di Samuele Vianni, giovane calciatore del Torino che si trasferisce in Serie C in prestito per un anno. Di seguito il comunicato: "Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Vianni dal Torino Football Club".