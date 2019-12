Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli informa che la gara contro il Parma si giocherà con mezz'ora di ritardo rispetto alle attese. Esclusa quindi la possibilità di un rinvio della gara, come era stato prospettato in mattinata: "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00".

