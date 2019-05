UFFICIALE: Palermo, 20 punti di penalizzazione. Niente serie C

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Niente retrocessione per il Palermo. I rosanero avranno 20 punti di penalizzazione in classifica, evitando così la retrocessione in serie C (come invece previsto dalla condanna di primo grado). A farne le spese è il Foggia, mentre Venezia e Salernitana giocheranno il playout per restare in cadetteria. Questo il comunicato della Lega B:

"Venti punti di penalizzazione in classifica nel campionato di Serie BKT appena concluso: è questa la sentenza della Corte di appello della Figc per il Palermo, accusato di illecito amministrativo. La squadra siciliana era stata condannata in primo grado alla retrocessione in C".