© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Emerson Espinoza, centrocampista ecuadoriano classe 2001 che i più attenti ricorderanno come uno dei titolari dell’ottima campagna dell’Ecuador nel mondiale Under 20 disputato nello scorso maggio, è un nuovo giocatore del Parma. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A, che ne annuncia l'arrivo definitivo in gialloblù dal Boston River.