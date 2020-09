ufficiale Roma, Masangu saluta e torna in Belgio

Keres Masangu (20) lascia la Roma e torna in Belgio a distanza di tre anni dal suo arrivo in Italia. Il centrocampista belga di origini congolesi si è separato dai giallorossi per firmare un contratto triennale con il Beerschot neo promosso nella massima divisione.

Non è stato un grande commiato per Masangu, visto che il giocatore è rimasto praticamente inutilizzato nell'ultimo anno di militanza nella Primavera romanista.

Nei sei mesi precedenti, una non troppo fortunata esperienza in prestito al Sassuolo.