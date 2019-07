UFFICIALE: Roma, Umar Sadiq va al Partizan Belgrado in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già sbarcato ieri a Belgrado per sostenere le visite mediche, si può dire che queste siano state superate e che ci siano effettivamente i crismi dell'ufficialità: Umar Sadiq, attaccante di proprietà della Roma, si è trasferito nei serbi del Partizan con la formula del prestito oneroso. Ecco il tweet della squadra capitolina che mostra il nuovo giocatore, ora in procinto di raggiungere il ritiro della squadra in Slovenia, con al collo la sciarpa del club.