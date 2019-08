UFFICIALE: Sampdoria, parte Simic. Il giocatore va in prestito al Rijeka

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si conclude, almeno per il momento, l'avventura di Lorenco Simic in Italia. Il difensore è infatti stato ceduto in prestito dalla Sampdoria, di seguito il comunicato del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al HNK Rijeka i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic".