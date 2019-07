Fonte: spalferrara.it

© foto di Federico Gaetano

S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Calcio Bari S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Mirco Antenucci. Ad Antenucci, un sentito ringraziamento da parte del club biancazzurro per la grande professionalità dimostrata e per lo straordinario contributo offerto nelle tre stagioni trascorse a Ferrara (con 109 presenze e 34 gol), caratterizzate dalla storica promozione in Serie A nel campionato 2016/2017 e dalle due salvezze consecutive nelle successive stagioni.