Ervin Zukanovic diventa un nuovo rinforzo per la formazione biancoazzurra di Leonardo Semplici. Lo ha comunicato il club estense sul proprio sito: "S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ervin Zukanovic. Il difensore bosniaco ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo per la stagione 2020/2021. Reduce dall’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, Zukanovic ritorna in serie A dopo aver vestito le maglie di ChievoVerona, Sampdoria, Roma, Atalanta e Genoa. Nel massimo campionato italiano ha totalizzato 129 presenze, con 5 reti segnate".